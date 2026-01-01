Има притеснителни моменти във връзка със стартирането на тръжната процедура на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“, за които са поискани обяснения от директора на дружеството Десислава Малинова. Това каза министърът на здравеопазването Катя Ивкова пред журналисти преди заседанието на парламентарната здравна комисия.

Тя посочи, че е поискала обяснения от директора на дружеството и след получаването им ще може да предостави по-подробна информация. По думите ѝ на този етап не може да коментира дали се предвиждат промени в ръководството на компанията.

„Нека да видим какво ще ми отговори на изисканата от мен информация. Не искам сега да спекулирам“, каза Ивкова в отговор на въпрос дали се планира смяна на директора на Здравната инвестиционна компания.

По темата за Обществения съвет за изграждането на Националната детска болница министърът съобщи, че е изпратила до настоящия председател на съвета доц. Елена Аврамова обобщена информация за всички получени предложения за включване на нови членове.

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Към момента съставът на съвета е около пет или шест души, посочи Ивкова. Тя обясни, че е поела ангажимент да бъде проведена процедура по установения в Министерството на здравеопазването ред за обновяване на състава. „Получили сме много номинации, включително номинации за друг председател. Всичко това е обобщено в писмо, изпратено до доц. Аврамова, и очаквам обратна връзка, за да мога в крайна сметка да подходя към издаване на нова заповед“, каза министърът.

Катя Ивкова допълни, че се очакват и предложения за промяна на вътрешните правила за работа на Обществения съвет, тъй като настоящите членове също са направили инициативни предложения в тази посока. Тя посочи, че на този етап няма проблем в процеса и посочи, че Министерството на здравеопазването е в комуникация с председателя на съвета.

През април тази година ръководството на Министерството на здравеопазването изпрати писмо до „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД с искане за подробна информация и аргументация по обявената обществена поръчка за проектиране и авторски надзор на Националната детска болница.