От предвидени за ремонти или за изграждане на повече от 230 филиали за спешна помощ досега 135 са напълно завършени, други 60 са в процес, а 40 са в риск. Това каза министърът на здравеопазването Катя Ивкова по време на заседанието на парламентарната комисия по здравеопазването в отговор на въпрос от депутата от парламентарната група на ДПС Левент Апти, свързан с подобряването на достъпа до медицинска помощ в по-труднодостъпните региони.

Политиките за улесняване на достъпа са изпълнявани със средства от ЕС, като една от тях е проект за модернизиране на спешната помощ, в който се предвиждаха тези строително-ремонтни дейности, каза още министърът. От края на 2024 г. този проект се изпълнява с национални средства, тъй като европейското финансиране е било загубено. Близо 90 служители, които са били ангажирани с проекта, ще съдействат, за да може да се ускори изпълнението му, допълни здравният министър и увери, че ще бъдат извършвани проверки по места.

В труднодостъпните населени места със средства по Плана за възстановяване и устойчивост ще бъдат изградени 100 амбулатории за извънболнична помощ, като по този проект също сме ускорили действията, каза още министър Ивкова.

Средствата за изграждане на националната детска болница са в бюджета на "Здравна инвестиционна компания за детска болница” ЕАД. Това разясни министърът на здравеопазването. Имам доклад, посочващ, че средствата по бюджета на компанията са налични. Беше много голямо притеснение заради решението на Комисията за защита на конкуренцията и затова възложих проверка, като ще споделя резултатите от нея, когато тя завърши.

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отмени решението за откриване на обществената поръчка за проектиране и авторски надзор на Националната многопрофилна болница за активно лечение на деца поради установени ограничителни и непропорционални условия към участниците, съобщиха от пресцентъра на регулатора. От "Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД съобщиха, че ще обжалват пред Върховния административен съд решението на комисията. От Министерството на здравеопазването започнаха извънпланова проверка на обществената поръчка за проектиране и авторски надзор на Националната многопрофилна болница за активно лечение на деца.

За нас е важно заплащането на медиците да се обвързва с постигнати резултати, каза Катя Ивкова в отговор на въпрос на депутата Катя Панева от парламентарната група на "Демократична България", свързан с дълговете на някои държавни болници и възнагражденията на директорите им. Почти е финализирана методика, която изготвяме, експертите ни имат конкретни предложения и когато сме готови, ще я представим, каза министър Ивкова.

Тя посочи, че в Закона за публичните предприятия има посочени определени коефициенти, образуващи оценка, но в част от тях не са указани, заради което експертите на Министерството на здравеопазването ще направят предложенията си.

Преди дни министър Ивкова каза, че месечните заплати на директорите на някои държавни болници значително надхвърлят тези на ръководни длъжности на държавата.