Българските ученици завоюваха един златен, един сребърен и два бронзови медала на Осмата Балканска олимпиада по физика (Balkan Physics Olympiad, BPO 8). С този успех за пореден път се затвърди силното представяне на страната ни в престижното международно състезание.

Златния медал спечели Мирослав Драганов от Природо-математическата гимназия „Акад. Никола Обрешков“ в Бургас.

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Със сребърен медал беше отличен Никола Костов от Софийската математическа гимназия.

Бронзови медали завоюваха Борис Пулев от Националната природо-математическа гимназия и Кирил Момчилов от Софийската математическа гимназия.

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Успехът е резултат от упоритата подготовка на учениците и всеотдайната работа на техните преподаватели.

Балканската олимпиада по физика е едно от малкото международни състезания по физика за ученици под 17-годишна възраст. Нейната цел е да насърчава интереса към науката, да стимулира развитието на млади таланти и да укрепва сътрудничеството между държавите в региона. Тази година домакин на надпреварата беше Истанбул, Турция.