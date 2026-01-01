Български ученици спечелиха четири медала от Европейската олимпиада по физика (EuPhO), която се състоя в Гьотеборг, Швеция.

В конкуренция с близо 200 участници от 41 държави нашите гимназисти завоюваха два златни и два сребърни медала, и почетна грамота, съобщиха от Министерството на образованието и науката (МОН).

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Златните медали за България спечелиха десетокласниците Светослав Арабов от Математическата гимназия (МГ) във Варна и Йордан Петков от Американския колеж в София.

Сребърните отличия взеха Александър Николов от 12-и клас в Първа частна математическа гимназия (ПЧМГ) и Мирослав Драганов от десети клас в Природо-математическата гимназия (ППМГ) в Бургас. С почетна грамота беше награден Атанас Гочев от 12-и клас в Софийската математическа гимназия (СМГ).

Техни ръководители са доц. д-р Нено Тодоров и Георги Александров от Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Участието е най-успешното представяне на страната ни на EuPhO от 2021 г. насам, когато бяха спечелени два златни и три бронзови медала. От началото на организирането на олимпиадата през 2017 г. наши ученици са взели общо 7 златни, 12 сребърни, 26 бронзови медала и четири почетни грамоти.

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Европейската олимпиада по физика (EuPhO) е състезание, което в максимална степен доближава учениците до реалната научна работа. То включва кратки задачи и насърчава творчески подходи към решаването им.

По време на експерименталния кръг учениците изследваха свойствата на течности и малки твърди тела с помощта на акустичен левитатор. Задачите от теоретичния кръг отново бяха с акцент върху моделирането на реални проблеми и обхващаха различни дялове на физиката, като механика, електричество и магнетизъм, и термодинамика.