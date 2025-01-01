Четири медала спечелиха българските ученици от Международната олимпиада по астрономия и астрофизика (IOАА), която се състоя в Индия. Отборът се завръща с три златни и едно сребърно отличие, както и с една почетна грамота. До момента това е най-доброто представяне на България в състезанието, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката (МОН).

В олимпиадата тази година участваха над 280 ученици от 63 държави.

Златните медали бяха завоювани от Светослав Арабов (9-и клас от Математическата гимназия (МГ) във Варна), Елена Йорданова (11-и клас от МГ в Русе) и Петър Попов (11-и клас от Природо-математическата гимназия в Гоце Делчев).

Сребърното отличие спечели Лора Лукманова (12-и клас от Софийската математическа гимназия (СМГ).

Почетната грамота е за Атанас Митрев (11-и клас от Езиковата гимназия в Кърджали).

Ръководители на отбора са Никола Каравасилев и Стефан Иванов от Съюза на астрономите в България.