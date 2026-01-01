/ iStock photos/Getty images

Земетресение с магнитуд 4,6 е регистрирано в 3:50 часа тази сутрин в морска зона източно от гръцкия остров Крит, съобщава АНА-МПА, позовавайки се на данни на Института по геодинамика към Националната обсерватория в Атина.

Епицентърът на труса е бил 91 километра югозападно от остров Антикитера и на 303 километра югозападно от столицата Атина, а дълбочината му е била около 8 километра.

 

Ваня Накова/БТА
Свят