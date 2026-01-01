Земетресение с магнитуд 4,6 е регистрирано в 3:50 часа тази сутрин в морска зона източно от гръцкия остров Крит, съобщава АНА-МПА, позовавайки се на данни на Института по геодинамика към Националната обсерватория в Атина.
Ισχυρός σεισμός πάνω από 4,5 ρίχτερ ανοιχτά της Κρήτης! https://t.co/E1AKzuSMa8 pic.twitter.com/YG7FI72Aqt— iraklionews.gr (@iraklionews) January 8, 2026
Епицентърът на труса е бил 91 километра югозападно от остров Антикитера и на 303 километра югозападно от столицата Атина, а дълбочината му е била около 8 километра.