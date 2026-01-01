Управителката на швейцарския бар, в който 40 души загинаха при пожар навръх Нова година, е била заснета да бяга с каса, пълна с пари, докато пламъците обхващали заведението, твърдят източници пред DailyMail.

Джесика Морети, на 40 години, е обвинена, че е пренебрегнала празнуващите, докато огънят поглъщал Le Constellation в ски курорта Кран Монтана, и че е избягала с оборота, съобщава италианското издание La Repubblica.

Срещу нея вече се води разследване за непредумишлено убийство, както и за причиняване на телесни повреди на още 119 души, които са получили ужасяващи изгаряния, докато са празнували в Швейцарските Алпи.

Управителката на бара, която е французойка, е получила изгаряне на едната си ръка, а френското издание Public поставя въпроса дали то не е било „получено, докато е вземала касовия апарат“.

Кметът на Кран Монтана: В бара не е имало проверки за безопасност от 2019 г.

Десетки хора отчаяно са се опитвали да избягат от заведението и са молили за първа помощ в момента, в който тя е изчезнала.

Смята се, че пожарът е причинен от служители, които размахвали бутилки шампанско, в които е имало поставени искрящи свещи, близо до тавана.

Разследващите смятат, че впоследствие пожарът обхванал голяма част от заведението за секунди, правейки бягството почти невъзможно.

Съпругът на Джесика - Жак Морети, на 49 години, е собственик на бара. И двамата са заподозрени в рамките на наказателното разследване на пожара, макар че нито един от тях не е арестуван.