Руският президент Владимир Путин за трета поредна година посреща Рождество Христово по стар стил с войници, вдовици или деца на загинали в Украйна.

Путин присъства на богослужение в храма "Св. Георги Победоносец“ на територията на центъра за специални операции срещу Запада "Сенеж", разположен в Подмосковието. Наблюдатели отбелязват, че репортажът от събитието не е включвал нищо богослужебно, нито свещеници.

Държавният глава говори за войната в Украйна и нарече руските войници "спасители“, които изпълняват свещена мисия по „поръчение на Господ“.

Путин приветства „свещената мисия“ на руските войски по време на коледната служба (ВИДЕО)

„Много често наричаме Господ Спасител, защото Той дойде на земята да спаси всички хора. И военните в Русия винаги по поръчение на Господ изпълняват тази мисия – за защита на Отечеството и гражданите, за спасението на родината. Във всички времена в Русия са се отнасяли към военните като към хора, които по поръчение на Господ изпълняват тази свята мисия. Това, което казах, се отнася за всички военни в Русия“, каза още руският президент, цитиран от Двери.

Руският патриарх Кирил в рождественското си интервю заяви, че в Русия трябва да има "консенсус около най-важните въпроси на нашата безопасност" (т.е. подкрепа за военните действия и овладяването на Украйна). Според патриарха за хората, които остават извън този "консенсус", трябва да се прилага определението "предатели на родината с всички произтичащи оттук юридически последици". Той определи като враг на Русия не само Украйна, но и цялата западна цивилизация: "Ние ставаме духовен противник на западната цивилизация", добави патриархът.