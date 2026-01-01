Съединените щати ще се оттеглят от десетки международни организации, включително агенцията на ООН за населението и договора на ООН, който урежда международните преговори за климата, предаде АП.

Президентът Доналд Тръмп подписа вчера указ, с който спря американската подкрепа за 66 организации, агенции и комисии, след като администрацията му направи преглед на участието и финансирането на всички международни организации, включително свързаните с ООН, се казва в съобщение на Белия дом.

Администрацията на Тръмп обмисля варианти за Гренландия, сред тях е и покупка (ОБЗОР)

Много от засегнатите са агенции, комисии и консултативни панели, свързани с ООН, които работят по теми като климата, труда, миграцията и други въпроси.

„Администрацията на Тръмп установи, че тези институции се дублират по обхват, управляват се лошо, ненужни са, разхищават средства, функционират неефективно, попаднали са под влиянието на актьори, които прокарват свой дневен ред в противоречие с нашия, или представляват заплаха за суверенитета, свободите и общото благоденствие на нашата страна“, се казва в изявление на държавния секретар Марко Рубио.

Тръмп: Винаги ще подкрепяме НАТО, дори те да не ни подкрепят

Решението на Тръмп да се оттегли от организации, които насърчават сътрудничеството между държавите за справяне с глобални предизвикателства, идва в момент, когато администрацията му предприе военни действия или отправи заплахи, които разтревожиха както съюзници, така и противници – включително залавянето на авторитарния венецуелски лидер Николас Мадуро и индикациите за намерение да поеме контрол над Гренландия, отбеляза АП.

Администрацията и преди е спирала подкрепата за структури като Световната здравна организация, агенцията на ООН за палестинските бежанци, Съвета на ООН по правата на човека и ЮНЕСКО. Тя възприе и по-широк, „алакарт“ подход към плащането на вноските към световната организация, като подбира кои операции и агенции според нея съвпадат с дневния ред на Тръмп и кои вече не обслужват интересите на САЩ.