На 18 март 2026 г. около 08:51 часа е получен сигнал за пожар в асансьор в ж.к. „Ален мак“ в Благоевград.

Пожарът е потушен от екип на РСПБЗН-Благоевград, съобщиха от Областнта дирекция на МВР в града.

Небрежност с отоплителен уред доведе до смърт в благоевградско село

Засегнат е статора на асансьорния двигател, а вероятната причина е техническа неизправност.

По-късно същия ден, около 20:35 часа, е регистриран пожар в къща на ул. „Влахина планина“ в Благоевград. Пожарът е погасен от същия екип на РСПБЗН-Благоевград.

Пожар избухна в апартамент в сграда в Бургас, евакуираха хора

Унищожени са домакинска техника и електроуреди, а стените са опушени.

Вероятната причина е късо съединение.