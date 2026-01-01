На 18 март 2026 г., около 05:40 часа, екип на сектор „Пътна полиция“ на АМ „Тракия“ спрял за проверка лек автомобил „Фолксваген“, управляван от 36-годишен мъж. При спирането водачът слязъл и побягнал в неизвестна посока, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

В багажника на автомобила били открити 6 пластмасови туби с общ обем около 165 литра, пълни с течност с мирис на дизелово гориво, както и маркуч. По време на разследването полицаите установили, че горивото е отнето от товарен автомобил „Рено“ с прикачено ремарке, управляван от 47-годишен мъж.

Избягалото лице е установено – 47-годишен мъж, който към момента се укрива.

Задържан е 36-годишният водач на „Фолксваген“ за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 195 от Наказателния кодекс под надзора на Районна прокуратура-Стара Загора. Работата по разследването продължава.