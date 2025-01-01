Разкриха огромна кражба на гориво от тръбопровод в Старозагорско, съобщиха от полицията. Кражбата е извършена край село Загоре, а по случая са задържани четирима души.

Полицейската работа започнала след постъпила информация, че в нефтопровод южно от Стара Загора има пробив и оттам се източва нерегламентирано гориво. В резултат на оперативно-издирвателните действия късно снощи на място са задържани част от извършителите, както и два автомобила с монтирани в тях бидони от по 1 тон.

В хода на разследването бил установен механизмът – при пробив на тръба в тръбопровода в землището на Загоре е монтирана друга тръба, водеща към съд. Когато се напълнел този съд, източвал се с помпа и се пълнели монтираните в автомобилите бидони.

Транспортирали се в хале в землището на Стара Загора, където преливали и съхранявали горивото в други по-големи съдове. На по-късен етап горивото се продавало. До момента са установени около 7 тона гориво, обект на кражбата.

ОДМВР - Стара Загора

"Ощетеното юридическо лице дори не е разбрало за този пробив в тръбопровода. И сигналът от полицията не идва от него. Това е оперативна информация, с която по оперативен път са се сдобили нашите полицаи", обясни за NOVA ст. заместник-окръжен прокурор на Стара Загора Митко Игнатов.

Арестуваните могат да получат до 20 години лишаване от свобода.