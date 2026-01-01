Мъж е задържан за притежание на множество наркотични вещества, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен.

Криминалисти са спрели водач на автомобил, управляван от 21-годишен мъж, с адресна регистрация във Варна, на 5 януари на ул. “Индустриална“ в Шумен, след получен оперативен сигнал.

При обиск в него е намерен плик с около 120 грама зеленикава тревна маса и плик с около 10 грама бяло кристално вещество, които предстои да бъдат изследвани в лаборатория.

При последвало претърсване в обитавано от него жилище са намерени и иззети над килограм суха тревна маса, по данни на мъжа - марихуана, около 60 грама кристалообразно вещество- метамфетамин, около 10 грама бяло вещество, за което варненецът обяснил, че е кокаин.

В жилището му са намерени и множество полиетиленови торбички, както и две машинки за вакуумиране. Иззети са и две електронни везни.

Мъжът е задържан. Назначени са експертизи. Работата по случая продължава под ръководството на прокуратурата.