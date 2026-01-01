Мъж на 29 години е бил задържан по главния път за Гърция през Маказа с над 9 килограма марихуана, укрита в тайници в автомобила, който е управлявал. Това съобщиха на брифинг окръжният прокурор на Кърджали Желязко Стефанов, заместник-окръжният прокурор Дафин Каменов и Атанас Куртов, началник на отдела за Южна България на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ към МВР (ГДБОП – МВР).

Задържаният е български гражданин, с адресна регистрация в Хасково, но живее в Обзор, с чисто криминално досие.

По думите на наблюдаващия прокурор Каменов мъжът е бил спрян около 08:50 часа на 3 януари 2026 г. от патрул на гранична полиция за проверка на разклона за град Джебел по главния път за Гърция в посока Маказа. Той е управлявал лек автомобил и е бил сам в автомобила. В хода на проверката е възникнало съмнение, че в колата се транспортира наркотично вещество. Моторното превозно средство е било съпроводено до граничния полицейски участък в Момчилград и с участието на разследващ полицай от ГДБОП е започнало претърсване.

Открити са били два тайника, монтирани в праговете на автомобила. Намерените в тях количества са 26 пакета, реагирали на марихуана с общо тегло над 9 килограма. Образуваното досъдебно производство е за държане с цел разпространение на високорисково наркотично вещество - марихуана, в особено големи размери. Общата стойност на веществото, по думите на прокурор Каменов, възлиза на 188 хил. лв.

Атанас Куртов от ГДБОП каза, че по техни данни пратката е била предназначена за Турция през Гърция. Той коментира, че през последните три месеца се наблюдава тенденция занимаващи се с такъв вид престъпна дейност да използват различни алтернативни маршрути през Гърция за Турция. По главния път за Маказа това е първият установен случай по наблюдавана разработка за каналджийство през Гърция за Турция.

Куртов каза, че делото е образувано в резултат на взаимодействието между ГДБОП и прокуратурата, като операцията е била съвместна и с ДАНС, и с гранична полиция.

Иззетите количества марихуана са приобщени към започналото досъдебно производство. Предстоят последващи действия както с иззетото наркотично вещество, така и с установяване на произхода му и целта на транспортирането. Извършени при разследването са множество други процесуални действия, приобщени са различни по вид веществени доказателства, каза още прокурор Каменов.

Задържаният е с прокурорско постановление за 72 часа, като предстои в утрешния ден внасяне на искане за постановяване на постоянна мярка „задържане под стража“.