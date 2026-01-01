Напрежението около кризата с боклука в пет столични райони се задълбочава в третия работен ден след празниците, въпреки уверението на градските власти, че изоставането в събирането ще бъде наваксано.

Тази сутрин на брифинг в кв. "Хаджи Димитър" председателят на групата на "Спаси София" в Столичния общински съвет Борис Бонев призова кмета Васил Терзиев да обяви бедствено положение в "Люлин", "Красно село", "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне". По думите на Бонев в петте района в момента „на практика нормално почистване няма“.

Той обясни, че бедствено положение в районите може да бъде обявено съгласно член 48 от Закона за защита от бедствия и член 31 от Закона за здравето. Според него обявяването на извънредно положение ще позволи мобилизация на техника и на държавните институции, така че да се намери необходим брой хора и техника, които да свършат работата.

Освен това Бонев настоя "Терзиев да остави пиара си малко на спокойствие, да си почине, да ги прати в отпуска, да поиска помощ от държавата в контекста на това извънредно положение“.

От "Спаси София" също така внасят доклад в Столичния общински съвет, с който предлагат живеещите в петте района да бъдат освободени от такса смет за три месеца. Според партията кризата със сметосъбирането в столицата е далеч от „под контрол". Затова те настояват Столичната община незабавно и ясно да разясни действията си пред гражданите, общинските съветници и районните кметове.

„Данните и фактите от последните месеци показват, че вместо с рефорирмирано сметопочистване, София се оказа с по-скъпи договори, запазен стар модел и реално влошено качество на услугата", заяви Бонев. Той даде пример как може да се почисти една улица в "Подуяне" - „просто трябва да обявят пресконференция и малко преди началото ѝ минава камион, който извозва натрупаните боклуци“.

"От сега обявявам - каня медиите на 3000 пресконференции в "Подуяне" и "Красно село" до всеки контейнер", пошегува се Бонев. Според него обявената „битка с мафията на боклука" е приключила с нейния триумф. Подписаните и удължени договори са на цени значително над прогнозните на самата община, а обещанията за нови правила, реална конкуренция и по-високи изисквания са останали само на думи.

„Вместо да проведе навременен и добре подготвен конкурс, общината влезе в последния момент в конфликт без план и без капацитет", критикува още Бонев. Той даде за пример други европейски градове, където отказът да се плаща на мафията водел до временни кризи, докато в София кофите преливат „по договор" и на по-висока цена.

„Дори сключеният на 23 декември договор с общинското "Софекострой" е на цени по-високи от прогнозните на Терзиев. Това е поредното бламиране на общинския съвет от страна на кмета. СОС създаде специална комисия, която трябваше да бъде информирана за работата с общинското дружество. „Никой не ни е информирал и после ще каже - не искат да работим заедно", коментира Бонев.

Кметът на район „Красно село" Цвета Николаева пък заяви пред журналисти, че районът на практика остава месеци наред без адекватно почистване, вътрешните улици не се обслужват, стотици контейнери са счупени, а натрупаните отпадъци „вече представляват пряк риск за здравето на хората“. Тя подчерта, че дори при новия договор с общинското дружество "Софекострой" не се очаква възстановяване на услугата до нормални нива в близко бъдеще.

Кметът на район „Подуяне" Кристиян Христов пък заяви, че кризисният режим в района продължава, но без ясен план и координация между отговорните звена. По думите му сметосъбирането често зависи от хаотични реакции на публикации в социалните мрежи, вместо от изготвената организация.

„В прав текст - ПР-ът на Завода за боклука праща камиони да чистят каквото е видяла в групите. Това води до хаос и натрупване на още повече отпадъци", коментира още Христов.

Освен това контейнерите постоянно се чупели, тъй като камионите, с които сега се обслужват, не били пригодени за този модел. Често се случвало и контейнерите да засядат при изсипването на отпадъците в камионите и да се налага няколко човека да ги вадят, за да ги върнат на мястото им.

Критика за начина на овладяване на кризата дойде и от ВМРО. Общинският съветник Карлос Контрера попита „има ли въобще план със срокове, мерки, стойности, числа?“ и обвини ПП-ДБ, че допуснали „незаконни индексации с близо 50% увеличение, а за някои дейности над 100%“.

„Говорим само за извозване на отпадъците, а метене, миене, чистене на шахти, на сняг и др.? А идва и застудяване със снеговалежи. Кой ще почиства София?“, настоя да узнае Контрера. Друг въпрос, който задава той, е „защо Васил Терзиев се съгласи на цени с 50% над прогнозните по собствената му обществена поръчка и то като удължи за втори път изтекъл договор? Кой сега е мафията? Това ли е борбата с мафията на ПП-ДБ? Газят закона, сключват незаконни индексации с близо 50% увеличение, а за някои дейности над 100%?“

Според Контрера ПП-ДБ и Терзиев нямат план, а има хаос. „А там, където цъфти хаос, има нечисти сметки, мръсни интереси, мутри и мафия“.

Общинският съветник коментира, че заводът за боклук СПТО „се проваля в събирането и извозването на отпадъци в „Подуяне“ и „Слатина“.

„Чухме безкрайно тъпи обяснения от зам.-кмета по екология и от директора на завода. Най-култовото е, че шофьорите на камионите ги било страх да влизат по малките улици. Другото култово е това, че трябвало да си хвърляме боклука в централните контейнери за по-лесно. Въпрос на дни е бесни столичани да почнат да си изсипват боклука на „Московска“ 33. Хората, особено в „Люлин“ и „Красно село“, които Терзиев първи жертва в схемата, стават крайно гневни. Лакърдиите за борбата с мафията катастрофираха при подписването на договори и удължаването на договори с „Титан“, смята Контрера.

В първия работен ден след Коледа и Нова година заместник-кметът по екология Надежда Бобчева, директорът на Столичното предприятие за третиране на отпадъци Николай Савов и директорът на общинското дружество "Софекострой" Даниел Йорданов увериха, че изоставането в събирането на отпадъците в критичните райони на София ще бъде наваксано, след сигнали на граждани за затруднено сметосъбиране в няколко района.

Столичното предприятие за третиране на отпадъци изпълнява дейностите по почистване на боклука със собствен капацитет. Стремим се да има непрекъсваемост на услугата и да гарантираме минимален брой специализирана техника на терен. В "Подуяне" и в "Слатина" на терен всеки ден ще има по три големи камиона и по два малки в работните дни. Работим върху това да доставим допълнителна техника, увери зам.-кметът.

А директорът на Столичното предприятие за третиране на отпадъци Николай Савов призна, че има проблем с наличния персонал и заяви, че голямата пречка е, че наетите шофьори нямат опит с управлението на сметосъбиращи камиони и не смеят да влизат в тесните и малки улички. „Наетите работници, които обслужват камионите, също нямат професионален опит в сферата и работят много по-малко“, каза Савов.

Призовани бяха и гражданите да не спират автомобилите си пред контейнерите за смет, защото така допълнително затруднявали сметосъбирането.