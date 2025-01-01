Столичната община и районните администрации на „Подуяне“, „Слатина“ и „Изгрев“ подготвят алтернативна организация на сметопочистването в зона 3, която да обхване трите района от 1 декември. Това съобщиха от пресцентъра на Общината след среща между заместник-кмета по екология Надежда Бобчева и кметовете на трите района – Кристиян Христов, Георги Илиев и Делян Георгиев.

Настоящият договор за почистване на трите района изтича на 30 ноември 2025 г., но процедурата за нова обществена поръчка се забавя заради обжалване. Общината и районите потвърждават пълна готовност за осигуряване на сметосъбирането чрез общински капацитет и наета техника, посочват от общинската администрация.

Идентифицирана е възможност за наем на 15 сметоизвозващи камиона, а човешкият ресурс ще бъде осигурен чрез увеличаване капацитета на завода за отпадъци. Очаква се и подкрепа за доклад на „Спаси София“ за закупуване на 10 камиона с щипка и кран за едрогабаритни отпадъци, което ще осигури временна организация в пет района – „Люлин“, „Красно село“, „Подуяне“, „Слатина“ и „Изгрев“.

По време на срещата е обсъдена и готовността за зимно почистване. Общинското дружество „Софекострой“ ЕАД има готовност да осигури техника и персонал за шест района, като 30 снегорина са изчислени като достатъчни, посочват от Столична община.

Бобчева внесе предложение за увеличаване на капацитета на столичния завод за боклук

Районните администрации вече са направили обходи за определяне на временни точки за контейнери и организация за обслужване на малките кошчета. „Екобулпак“ ще продължи да изпълнява ангажиментите си по разделното събиране на отпадъци в трите района.

Бобчева и районните кметове са се договорили за седмични срещи за проследяване на напредъка и координация на действията. Общината ще информира гражданите своевременно за всеки етап от въвеждането на временната организация.

БТА припомня, че през миналата седмица беше подадена жалба от консорциум "Чистота Средец" срещу решението за почистване на зона 3, която включва районите „Изгрев“, „Слатина“ и „Подуяне“. В края на октомври заместник-кметът по екология Надежда Бобчева съобщи, че Столичната община прекратява обществената поръчка за сметосъбиране и сметоизвозване в Зона 3. Тогава Бобчева обясни, че поръчката е прекратена, след като единственият допуснат участник се е отказал от участие преди отварянето на ценовите оферти. Заместник-кметът посочи, че са проведени разговори с районните кметове на „Изгрев“, „Слатина“ и „Подуяне“, които са изразили готовност да съдействат за временното осигуряване на дейността, докато се намери трайно решение.