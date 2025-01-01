Кметът на София Васил Терзиев коментира проектобюджета на държавата за догодина. Според него в Бюджет 2026 за столицата има много голям проблем - няма прозрачност и няма предвидимост, а това е най-важното за големи общини като София.

"Може и да има достатъчно пари за София. Но засега те са скрити зад завесата. Надявам се кметът на столицата да не трябва да „застане под герба“, за да стигнат средствата до “хората”.Държавният бюджет не трябва да се превръща в инструмент за политически натиск. Той трябва да е инструмент за развитие. Независимо как изглежда финалният вариант на държавния бюджет, Столична община ще продължи последователно да отстоява своята политика - прозрачност, ефективност и финансова стабилност.", смята Васил Терзиев.

Бюджет 2026: Какво се крие зад цифрите

Той посочи и добрите новини: Парите, които София ще получи от държавата за училища и другите делегирани от държавата дейности, се увеличават с около 90 милиона евро (или 14%). Парите, които държавата дава на София за инвестиции и строителство, се увеличават с почти 1,5 милиона евро (или 11%).

В Бюджет 2026 обаче липсва субсидията за градския транспорт на столицата, отбеляза той.

"В бюджета за 2025 г. тя беше 106 млн. лв., плюс 15 млн. лв. допълнителна помощ от Министерския съвет (спомняте ли си онези пари, с които “решиха” кризата с транспортната стачка). За 2026 г. – пълна неизвестност в бюджета. Колко средства ще отдели държавата за градския транспорт на столицата? Как ще гарантираме стабилността на една от най-големите транспортни системи в България?", пита градоначалникът.

По думите му Метрополитенът, стратегически обект от национално значение, също е на тъмно. Кметът задава още въпроси: "Колко средства са предвидени за разширение на метрото през 2026 г.? Предишните години имаше по 40 мил. За тази има ли? И колко за неговата охрана? Всяка година охраната става по-скъпа и ние се молим цяла година за тези средства. Кога ще мине към сериозния бюджет на МВР?"

Той смята, че без ясни числа няма как да се планира дългосрочно.

Терзиев насочва вниманието и към средствата за Инвестиционната програма за общински проекти, които ще минават през Българската банка за развитие. Коментарът му тук също е с въпросителни:

"Каква е добавената стойност за държавата или за общините? Ще се изисква ли общините да връщат средства или да плащат лихви? Ако държавата така или иначе ще плаща лихви на банката – защо не предостави парите директно на общините? Ще започнат ли най-накрая разплащанията към коректните общини? София все още е получила само 237 хил. лв. за 2025-та, при одобрени 156 проекта и 10 подписани споразумения за този година. Подадените искания за плащане са в размер на почти 35 млн. лв. Ще има ли средства да се разплатим за всички обекти за които вече имаме договор и отношения и извършена работа?", пита той.

Предоставена е възможност таксата за „битови отпадъци“ да остане непроменена през 2026 г., но не е ясно на каква база ще се изчислява. Ако не на данъчна оценка – на каква?Министерството на финансите дължи отговор, защото става дума за предвидимостта на една от най-чувствителните местни такси, която ще усети всяко домакинство, посочи Терзиев.