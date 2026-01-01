Българската гордост Лора Христова беше избрана за най-голяма изненада сред биатлонистите на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина, съобщава Gong.bg.

22-годишната българка от Троян зарадва цяла България с бронзов медал в индивидуалното състезание на 15 километра.

Звездата на българския биатлон Лора Христова: Най-скъпият ми поздрав е от семейството ми

Христова спечели убедително френския вот в гласуването в страницата във "Фейсбук" на Международния съюз по биатлон (IBU). Над 20 хиляди души дадоха своя глас за Лора.

На второ място остана чехкинята Тереза Воборникова (4700 гласа), а на трета позиция е мъжката щафета на Финландия.

Лора Христова донесе втори медал за България от Зимната олимпиада

Лора Христова впечатли цялостно с представянето си на Олимпиадата, където освен бронза на 15 км, стана седма в преследването и 11-а в спринта. В женската ни щафета пък тя направи безпогрешен първи пост, с което се утвърди като един от най-добрите стрелци изобщо на Игрите в Милано-Кортина 2026.

Лора Христова е българска биатлонистка, родена на 23 април 2003 г. Тя се утвърждава като една от младите и перспективни състезателки в националния отбор по биатлон.