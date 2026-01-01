Лора Христова записа феноменално представяне в женския индивидуален старт на 15 км от състезанията по биатлон в Милано-Кортина 2026.

Българката не допусна нито една грешка в стрелбата и финишира с време 42:20.1 минути, завоювайки бронзов медал.

Guliver/Getty Images

Към момента на завършването си Христова беше най-бърза от всички състезателки, преминали финала преди нея, демонстрирайки стабилност както на стрелбището, така и по трасето.

БГНЕС

Пред 22-годишната българката финишираха единствено двете представителки на Франция - Жулия Симон и Лу Жанмоно. Те направиха съответно по една и две грешки на огневия рубеж, но високото им темпо в ски бягането им позволи да неутрализират наказателните обиколки. В крайното класиране Христова остана на 1:04.5 зад новата олимпийска шампионка Симон, която триумфира с аванс от 53.1 секунди пред сънародничката си Жанмоно, отбеляза Gong.

🇧🇬Lora Hristova is the first athlete today to shoot a perfect 20 out of 20 and take the lead at the finish line!



It brings back memories of Nagano 1998, when Ekaterina Dafovska triumphed in the 15 km race.



Will history repeat itself? 👀



📸NordicFocus pic.twitter.com/yX96xQr3ye — International Biathlon Union (@biathlonworld) February 11, 2026

С третото си място българката си осигури място в масовия старт на 12,5 километра, който е планиран за предпоследния ден от програмата на Олимпийските игри. По действащия регламент, използван и на световните първенства, право на участие в тази дисциплина имат всички състезатели, спечелили медали в трите индивидуални надпревари - индивидуално, спринт и преследване.

Това е второ бронзово отличие за страната ни, след като през уикенда Тервел Замфиров завърши трети на паралелния гигантски слалом в надпреварата по сноуборд на Олимпиадата.

Медалът на Христова е трети в историята на българския биатлон на олимпийски игри след Екатерина Дафовска - злато на 15 км в Нагано през 1998 г., и Ирина Никулчина - бронз в преследването на 10 км в Солт Лейк Сити през 2002 г.

Guliver/Getty Images

Президентър на България Илияна Йотова написа във Фейсбук профила си: "Втори олимпийски медал за България! Благодарим ти, Лора Христова!".

Международният съюз по биатлон отбеляза спечелването на бронзовото отличие в индивидуалния старт на 15 километра на Олимпийските игри от Лора Христова с две публикации в социалната платформа Фейсбук и го определи като изненада.

"Лора Христова от България сензационно спечели бронз в индивидуалната дисциплина на Зимните олимпийски игри. Тя положи основите за медала си с безупречна стрелба - 20/20! Предишният най-добър резултат в кариерата й беше 13-то място на Световното първенство през 2025 година. Честито, Лора", написаха от Biathlonworld.

"Проява на самообладание под напрежение. Лора Христова направи състезанието на живота си – на Олимпийските игри. Тя уцели всичките 20 мишени и спечели бронз в индивидуалния старт", добавиха от Международния съюз по биатлон в друга публикация.

По-късно дойде и коментарът на шампионката:

22-годишната биатлонистка Лора Христова заяви, че е изпълнила мечтата си да спечели олимпийски медал.

„Започнах с биатлона на 11. Целта ми беше олимпийски медал и съм много щастлива, че успях да го спечеля“, заяви младата българка на официалната пресконференция.

„Чух, че в съблекалнята (германката) Франциска Пройс да пита: Кое е това българско момиче, което взе бронза. Когато го чух, вече бях сигурна, че имам медал, защото преди това ми се струваше, че е сън. Не съм изненадана, че не ме познават. Това е първият ми силен резултат, ако мога така да кажа. Радвам се, че успях да го направя и се надявам да съм вдъхновила много млади българи. Щастлива съм, че направих така, че отново да се заговори за България“, каза още тя.

Българката заяви, че е изпълнила плана си да остане фокусирана през цялото състезание.

„Планът беше да бъда концентрирана през цялото време. Да не очаквам нищо като резултат. Да си свърша добре работата до финалната линия“, каза Христова.

Българката завърши на последното 89-о място в спринта при олимпийския си дебют на Игрите в Пекин 2022, а желанието да се представи по-добре е било допълнителна мотивация за недя преди днешния старт.

„Да, това беше допълнителна мотивация. Свърших много работа от последната Олимпиада. Исках да покажа, че мога да се конкурирам с най-добрите и го направих“, каза тя.

Христова отдаде и заслуженото на главния треньор на националния отбор – на германския специалист Волфганг Пихлер.

„От началото се чувствах уверена с него. Той е вдъхновение за нас и ни придава увереност, че можем да направим добри резултати. Работихме здраво в последните две години за това. И днес всичко се отплати“, обясни тя.

„Благодаря на целия екип, който стои зад нас. И на хората, които ни подкрепяха“, завърши пресконференцията на български Христова.