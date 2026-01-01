Тервел Замфиров се завърна на родна земя, след като преди денонощие завоюва първия медал за България от зимни олимпийски игри след 20-годишна пауза. Той спечели малкия финал в паралелния гигантски слалом след драматичен фотофиниш, посочва gong.bg

В битката за бронза българският сноубордист победи Тим Масняк от Словения.

Сноубордистът Тервел Замфиров спечели бронзов медал на Олимпийските игри

На летище „Васил Левски“ в София медалистът беше посрещнат от министъра на младежта и спорта Иван Пешев. Заедно със Замфиров в страната се завърнаха още Радослав Янков и Малена Замфирова, които също се представиха отлично, достигайки до осминафиналите.

Министър Пешев използва момента да благодари на новия български медалист, че е успял да обедини българите и да ги накара да се гордеят:

„Исторически успех! След повече от 20 години отново имаме медалист. Това костваше много усилия на Тервел и на федерацията. Това е голям успех… Надявам се, че бъдещето правителство ще повтори моята работа и ще се влагат още пари в българския спорт. Аз съм оптимист за следващите дни с участието на Владо Зографски и биатлонистите. Тервел е 20-годишен шампион! Благодарих му, че отново накара българите да се обединят и да се гордеят“, коментира Пешев.

БТА

След това пред медиите застана и самият Тервел, който коментира бронзовия си медал. Той сподели, че вече е сбъднал големите си мечти в спорта и всичко останало ще бъде бонус:

„Много съм по-щастлив. Благодарен съм за шанса, който имах и за емоциите, които ми донесохте още с кацането. Какъв да бъда, освен позитивен? Имаме голяма подкрепа от страната. Смея да кажа, че получаваме вероятно най-голяма подкрепа от държавата сред всички други федерации. Ако Господ ми дава здраве – надявам се да стигна до състезателите, които се състезават до 45-годишна възраст. Това са още пет Олимпиади. Мисля, че направихме много добро състезание на това слънчево време. Това беше уникално състезание и се надявам с такава конкуренция спортът ни да се запази и на следващите Игри. Мисля, че генетиката изигра роля, защото ръцете ми са по-дълги. Очаквах, че съм загубил, защото щеше да е по-неприятно, ако мисля, че съм трети, а се окажа четвърти. Амбициозно е да мисля, че мога да участвам с друг спорт на Игри. Засега ще се фокусирам върху сноуборда. Следва кратка почивка, изпит по микробиология, малко университет и четири старта за Световната купа. Всички в университета са изключително щастливи и се радват за мен. На 20 години направих така, че всичко за мен да е бонус, защото мечтаех за медал от Игрите и от световната купа. Малена беше толкова развълнувана, че почти не разбрах какво ми каза“, завърши шеговито Тервел по адрес на сестра си.