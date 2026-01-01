Рецидивист е задържан за кражба от криминалисти на Първо РУ, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Перник.

В четвъртък следобед в районното управление е подаден сигнал от три гражданки на Перник, че от чантите им са откраднати портмонета, в които е имало пари, лични документи, банкови карти и други вещи.

Престъплението е извършено в сградата на релакс център в областния град. Полицаи предприели оперативно-издирвателни действия.Бързо се стигнало до задържането на стар познайник на полицията – 31-годишен перничанин.

Мъжът е с множество кражби, за част от които е изтърпявал и ефективни присъди. Много от откраднатите вещи са намерени и иззети. 31-годишният е задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР.

След докладване на материалите в прокуратурата най-вероятно ще бъде задържан за срок до 72 часа и ще му бъде поискан постоянен арест. Образувано е бързо производство и работата продължава.