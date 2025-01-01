21-годишен перничанин е извършил кражба на 165 бутилки олио от хипермаркет в града, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Перник.

За ден са събрани достатъчно доказателства и той е привлечен като обвиняем.

Кражбата е извършена в условията на продължавано престъпление в периода от 21 октомври до 3 ноември.

Мъжът е познат на органите на реда с други подобни деяния. След внесено искане от прокуратурата, Районен съд – Перник му е наложил мярка за неотклонение „задържане под стража“.