Агенция „Митници“ взе участие в операция SHIELD, която се провежда за шеста поредна година и обединява усилията на 30 държави, Европейската служба за борба с измамите (OLAF), Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), Frontex, INTERPOL, Световната антидопингова агенция (WADA) и националните агенции по лекарствата. Координатор на SHIELD VI, която се проведе в периода април – ноември 2025 г., е Европол.

Митничари в София задържаха анаболи и стимуланти

Общата стойност на иззетите нелегални артикули от всички участници по време на операцията възлиза на 33 167 423,00 евро. Операцията се фокусира върху разкриването на фалшифицирани лекарства, трафика на анаболно-андрогенни стероиди и други допингови вещества, незаконни хранителни и спортни добавки и фалшифицирани санитарни продукти и медицински изделия.

Агенция „Митници“

В рамките на SHIELD VI българските митнически служители са реализирали 40 задържания.

При проверки на границата на страната митническите служители са открили лекарствени средства, анаболи, хранителни добавки и сексуални стимуланти под различна форма – инжекции, таблетки, сашета, капсули и ампули.

Акция „Пирати“ 3: Европейските служби и български митничари с удар срещу контрабандата

Общо са задържани 15 882 броя опаковки с различни видове лекарства, допинг субстанции и хранителни добавки, което включва 34 693 броя таблетки, 91 281 броя сашета и 6 490 броя ампули.

Повечето нелегални субстанции са открити при проверки на българо-турската граница и при контрол на пощенски и куриерски пратки.