Бившият държавен секретар на САЩ Хилари Клинтън заяви пред репортери след 7-часовото си изслушване във връзка с покойния сексуален престъпник Джефри Епстийн пред надзорна комисия към долната камара на американския парламент (Конгреса на САЩ) - Камарата на представителите, че "цял ден" са й "задавали едни и същи въпроси", предаде Ройтерс.

Тя посочи, че не си спомня някога да се е срещала с Епстийн, който се самоуби в затвора през 2019 г., нито да е летяла с частния му самолет или да е била на частния му остров в Карибския басейн.

"Не си спомням някога да съм имала контакт с г-н Епстийн", заяви Клинтън пред разпитващите я законодатели.

Изслушването бе при закрити врата в Чапакауа, северно от Ню Йорк, където семейството ѝ има къща. Днес е предвидено на изслушване да се яви и съпругът ѝ - 42-рият президент на САЩ Бил Клинтън.

"Отговорих на всеки един въпрос - толкова изчерпателно, колкото ми позволява това, което знам", добави Хилари Клинтън, цитирана от ДПА.

"Не знам колко пъти трябваше да го кажа: не познавам Джефри Епстийн", отбеляза тя пред представителите на медиите.