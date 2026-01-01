Пилотен модел за общинско управление на разделното събиране в районите „Кремиковци” и „Овча купел” утвърди на днешното си заседание Столичният общински съвет (СОС), съобщиха от пресцентъра на Общината.

Новата организация включва и 66% увеличение на цветните контейнери в двата столични района. Предстои да бъдат закупени нови цветни контейнери и техника, с които Общината да поеме услугата чрез дружеството „Софекострой“.

Решението позволява част от средствата от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците да бъдат инвестирани в новата организация, която ще тества ефективността на директното общинско управление.

В момента в районите „Овча купел“ и „Кремиковци“ функционират общо 504 цветни контейнера. С новия модел на разделно събиране се предвижда закупуването на 837 цветни контейнера, 169 080 цветни чувала и една специализирана сметосъбираща машина.

Общата стойност на инвестицията е 439 319 евро с ДДС. Предварителните разчети показват, че в рамките на около две години и половина разходите ще бъдат компенсирани чрез приходи от продажба на рециклируеми материали и чрез спестени средства от транспортиране и третиране на отпадъци, които няма да попадат в смесения поток. Амбицията на Столичната община е тази дейност да е изцяло общинска.

Предложението за нова организация е част от цялостната политика на екипа на кмета Васил Терзиев за реформа в управлението на отпадъците в София, посочват от Столичната община.

БТА припомня, че всички 240 цветни контейнери на фирмата „Екопак" за разделно събиране на хартия, пластмаса, метал и стъкло в район „Средец", бяха подменени с нови през ноември миналата година. До края на 2027 г. ще бъдат подменени всички контейнери в шестте района на столицата, в които оперира „Екопак".