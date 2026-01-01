Президентът и главен изпълнителен директор на Световния икономически форум (СИФ) Борге Бренде обяви, че подава оставка, след като преди няколко седмици организацията започна независимо разследване на връзките му с осъдения за сексуални престъпления Джефри Епстийн, предаде Ройтерс.

Бренде, който стана президент на СИФ през 2027 г., обяви решението си след оповестяване на информация от министерството на правосъдието на САЩ, че той три пъти е бил на бизнес вечери с Епстийн и е разменял с него мейли и текстови съобщения.



"След внимателно обмисляне взех решение да се оттегля като президент и главен изпълнителен директор на Световния икономически форум. Времето ми тук, което обхвана осем години и половина, беше изключително удовлетворяващо", посочва той в изявлението си.



В отделно изявление Андре Хофман и Лари Финк, съпредседатели на организацията, която стои зад едноименната среща в Давос, посочиха, че е завършил независимият преглед от външен съвет на връзките на Бренде с Епстийн. Според заключенията не са установени други притеснителни обстоятелства освен вече оповестените.



Ролята на президент и главен изпълнителен директор на СИФ ще бъде временно поета от главния финансов директор Алоис Цвинги, съветът на попечителите ще наблюдава предаването на управлението, както и приемането на план за започване на процедура за определяне на постоянен приемник на Бренде.