Движението при км 21 на път ІІ-84 Велинград - Варвара се осъществява двупосочно в една лента поради паднали камъни, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

Внимание: Опасност от падащи камъни на пътя Варвара – Велинград

Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

Вчера от АПИ съобщиха, че движението на пътя Варвара – Велинград се осъществява с повишено внимание поради опасност от падащи камъни, а ден преди това пътят беше и затворен.