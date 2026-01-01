Жителите на град Брезник и партия "Възраждане" сме против изграждането на хвостохранилище и обогатителна фабрика на територията на общината, както и изграждането на втори, много по-голям рудник в местността Каменитец, заяви депутатът от "Възраждане" Димо Дренчев в декларация от парламентарната трибуна.

Настояваме за преразглеждане на концесионния договор, за справедливо възнаграждение по него и за провеждане на ново допитване до хората в общината, каза Дренчев. Той допълни, че такива допитвания са се провели вече в две съседни общини - Трън и Божурище, и гражданите им категорично са отхвърлили златодобива, защото по думите на Кръстанов така, както се случва той в България, за местните хора остават само замърсяването и здравословните проблеми, а печалбата изтича към София и чужбина.

От "Възраждане" настояха за твърди държавни гаранции за трайно и устойчиво възстановяване на терените след приключване на дейността и то за сметка на инвеститора, а не за сметка на обществото.

Димо Дренчев коментира, че гражданите на Брезник са били системно и целенасочено подвеждани. По време на общественото обсъждане им беше говорено едно, обещано беше едно, внушавано беше едно, а днес, когато документите са факт, когато концесионният договор отдавна е подписан при ГЕРБ от министър Петкова и когато реалните намерения излизат наяве, се оказва, че истината е коренно различна, каза депутатът от "Възраждане".

На жителите на община Брезник им беше казано, че в района ще има единствено рудник, че няма да има обогатителна фабрика, че няма да има хвостохранилище, че рудата ще се извозва и ще се обогатява извън района, каза Дренчев. "Днес се оказва, че това не са били неточности, или недоразумения, а съзнателна подмяна на истината. В концесионния договор е заложено изграждането на обогатителна фабрика и хвостохранилище именно на територията на община Брезник на малко над 1000 м от чертите на града", допълни Дренчев. По думите му това е решение, което ще остави след себе си негодна, отровена земя, замърсена вода, ако остане вода изобщо, унищожено земеделие и туризъм, и хора, принудени да напуснат родните си места.

Димо Дренчев каза още, че мината е разположена изцяло върху обработваема земеделска земя земя, но вместо да бъде защитена, тя се унищожава. "Територията, на която е изградено минното предприятие, ще се превърне в лунен пейзаж. Тези земи в бъдеще ще са годни само и единствено да бъдат покрити с фотоволтаици - нещо, което виждаме в момента в град Перник", коментира Дренчев.

Депутатът от "Възраждане" каза, че особено тревожна е ситуацията с водата. Община Брезник е в най-дългия воден режим в България - над 14 месеца, от които 52 дни водата беше отровена с тежки метали и годна само и единствено за ползване в тоалетните казанчета. По думите на Дренчев това поставя логичния и ужасяващ въпрос какво ще се случи, когато мината започне да работи с пълен капацитет и когато за нея ще са необходими огромни количества вода.

Ползите за брезничани са никакви, а концесионната такса е подигравка, която се равнява с подаяние, каза Дренчев. По думите му обещаните, добре платени работни места за брезничани са мираж, а вместо това градът е напът да се напълни с ниско платени работници от Непал и Пакистан.