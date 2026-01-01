Президентът на Иран Масуд Пезешкиан повтори, че Техеран не се стреми към ядрено оръжие в съответствие с политиката, определена от върховния лидер на страната.

„Нашият върховен лидер вече заяви, че няма да притежаваме ядрени оръжия“, каза Пезешкиан в реч.

„Дори и да искам да поема в тази посока, не бих могъл – от доктринална гледна точка, това не би ми било позволено“, добави той.

Преговорите ще се състоят днес в Женева, съобщи високопоставен американски представител, като специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф и зетят на американският президент Доналд Тръмп - Джаред Къшнър, ще се срещнат с иранската делегация.

Говорителката на Белия дом Карълайн Левит заяви, че първият избор на американският президент Доналд Тръмп винаги е бил дипломацията, но че той е готов да използва и смъртоносна сила, ако е необходимо.

Непреките преговори между двете страни през миналата година не доведоха до споразумение, главно поради противоречия по отношение на американското искане Иран да се откаже от обогатяването на уран на своя територия, тъй като Вашингтон разглежда това като път към създаването на ядрена бомба.