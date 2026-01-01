Шефовете на „Mamma Mia!“ настояват, че могат да „намерят начин“ да върнат Мерил Стрийп обратно във франчайза.

76-годишната актриса изигра ролята на Дона Шеридан в първия филм, „Mamma Mia!“ от 2008 г., и въпреки че героинята ѝ беше убита преди събитията в продължението от 2018 г. „Mamma Mia! Отново заедно“ от 2018 г. – в който Стрийп се появява в съновидения, а Лили Джеймс играе героинята във флашбекове – Universal Pictures потвърди, че ще има трети филм и са отворени към идеята да върнат легендата на екрана в някаква роля.

„[Мога да] кажа в момента, че ще има „Mamma Mia 3. В преговори сме с [продуцента] Джуди Креймър, прекрасната Джуди Креймър. Ако Мерил Стрийп иска да се върне, ще намерим начин да я върнем“, заяви председателят на студиото Дона Лангли пред Deadline Hollywood

Потвърждението на Лангли за филма дойде, след като Стелан Скарсгорд наскоро подсказа, че неговата колежка Стрийп може да се върне за трети филм от поредицата.

В интервю зад кулисите на наградите „Златен глобус“ той каза пред Us Weekly: „Всички могат да се върнат в киното. В киното това е фантастично! Много хора работят по това, за да върнат [„Mamma Mia!“]. Тя не е мъртва, знаете ли! Мерил Стрийп не е мъртва!“.

Стрийп по-рано призна, че би искала да се върне за трети филм, но няма представа как героинята ѝ би могла да бъде върната.

„Разбира се, че искам да го направя. Мисля, че хората го обичат. Не знам как ще го направят. Имат идея. Все още не съм я чула. Скоро ще разбера“, сподели тя в интервю за Deadline.com по време на филмовия фестивал в Кан през май.