Лидерите на партиите и коалициите с коментар пред журналисти, след като ЦИК изтегли номерата, с които ще се явят на изборите на 19 април.

Ето с кои номера ще се явят на изборите партиите и коалициите

ИТН

Станислав Балабанов от ИТН коментира, че няма символика в номерата и е въпрос на късмет.

"Ще има такъв народ в 52 парламент, който ще се погрижи да върнем нормалността. Има такъв народ ще е там, където трябва заради българските граждани", каза той.

Балабанов посочи, че в навечерието на предизборната кампания не може да се говори за конкретни преговори с когото и да е, защото ще се види кои партии ще представят гражданите в парламента.

ИТН ще се яви на изборите с номер 1, определи жребият на ЦИК.

Движение „Сияние“

Вярвам във волята на българските граждани и във волята за промяна. Вярваме на хората, които искат тя да се случи. Това заяви лидерът на политическото движение „Сияние“ Николай Попов.

„Надявам се да подкрепят „Сияние“ с номер 20“, прикани той.

Малко по-рано Централната избирателна комисия изтегли №20 за коалиция „Сияние“ („Волт“, „Общество за нова България")

„Величие“

Числото не е най-важното. По-важното е доверието, което трябва да заслужим пред хората. Смятам, че с нашите дела сме го показали и ще разкрием много други неща по време на предизборната кампания. Това каза Стилиана Бобчева от ПГ на ПП„Величие“.

"Сега се шегуваха в социалните мрежи, че на предишните избори сме били с номер 4 и сме имали 4%, сега да очакваме при номер 14 да имаме 14%", разказа тя.

Жребият, изтеглен от Централната избирателна комисия, отреди №14 за ПП „Величие“.

„Прогресивна България“

Номерът в бюлетината е без значение. Сила и стойност имат честният вот по съвест, без влияние и без контрол. Това каза Гълъб Донев от „Прогресивна България“, след като бе изтеглен жребият за номерата на партиите и коалициите в бюлетината за изборите на 19 април.

"На числата това им е хубавото, че не могат да им направят двойник - 21 е 21. Виждате колко са изобретателни нашите политически противници в измислянето на начини, по които да отклонят нашите избиратели и симпатизанти от „Прогресивна България“. Съветвам всички да не ги подценяват, това са избирателите и симпатизантите на „Прогресивна България“, които няма да объркат и ще гласуват с номер 21", заключи той.

Жребият отреди №21 Коалиция „Прогресивна България“ („Политическо движение социалдемократи“, „Социалдемократическа партия“, „Движение нашият народ“) ще участва на