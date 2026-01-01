Кои са номерата в бюлетината за гласуване за изборите за народни представители на 19 април 2026 г. определи жребий в ЦИК. Тегленето бе извършено публично.

Преди тегленето по искане на председателя на ЦИК Камелия Нейкова журналисти провериха дали пликовете са празни. Целта беше да се увери обществеността, че няма предварително нагласени номера.

Ето какво определи жребият:

№1 – ПП „Има такъв народ“ (ИТН)

№2 – ПП „Пряка демокрация“

№3 – Коалиция „Синя България“ („Консервативно обединение на десницата“ – КОД, „Български демократически форум“, „Движение демократично действие – Д3“, „Обединени земеделци“, „Българска нова демокрация“, „Партия консервативна България“, „Радикалдемократическа партия в България“)

№4 – ПП „Морал единство чест“ (МЕЧ)

№5 – Коалиция „БСП – Обединена левица“ („Българска социалистическа партия“, „Алтернатива за българско възраждане – АБВ“, „Българска социалдемокрация - евролевица“ – БСДЕ, „Движение за социален хуманизъм“, „Европейска сигурност и интеграция“ – ЕСИ), „Комунистическа партия на България“, „Политически клуб „Екогласност“, „Политически клуб „Тракия“, „Съюз за отечеството“, „Подем“)

№6 – ПП „Народна партия истината и само истината“

№7 – Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ („Продължаваме промяната“, „Движение Да, България“, „Демократи за силна България“)

№8 – ПП „Възрждане“

№9 – Коалиция „Моя България“ („Зелена партия“, „Нова сила“, „Български национален демократичен съюз „Целокупна България“)

№10 – ПП "Движение на непартийните кандидати"

№11 – Коалиция „Алианс за права и свободи“ – АПС („Алианс за права и свободи“, „Земеделски народен съюз“ – ЗНС)

№12 – Коалиция „Антикорупционен блок“ („Единение“, „Зелено движение“, „Средна европейска класа“, „Ние идваме“)

№13 – Национално движение "Непокорна България“

№14 – ПП „Величие“

№15 – Коалиция „ГЕРБ-СДС“ (ГЕРБ и „Съюз на демократичните сили“)

№16 – Коалиция „Трети март“ („За велика България“, „Благоденствие-обединение-градивност“,„Партия на българските жени“

№17 – ПП „Движение за права и свободи“ (ДПС)

№18 – ПП „Нация“

№19 – ПП „България Може“

№20 – Коалиция „Сияние“ („Волт“, „Общество за нова България")

№21 – Коалиция „Прогресивна България“ („Политическо движение социалдемократи“, „Социалдемократическа партия“, „Движение нашият народ“)

№22 – ПП „Съпротива“

№23 – ПП „Партия на зелените“

№24 – ПП „Глас народен“

По традиция на него присъстваха представители на регистрираните в ЦИК партии и коалиции.

Общо 24 политически формации участват в изборите на 19 април. Сред тях са 14 политически партии и 10 коалиции.

Три прозрачни кутии по време на тегленето ползваха членовете на комисията.

В първата кутия бяха имената на присъстващите членове на ЦИК. Втората съдържа еднакви пликове с имената на всички регистрирани партии и коалиции. Третата кутия включва поредните номера за гласуване от 1 до 24.

Председателят на комисията първо изтегли два плика с имена на членове на ЦИК. Единият член изтегли името на партията. Другият член определи нейния пореден номер в бюлетината, като тази процедура се повтаря до пълното изчерпване на всички участници.

Предизборната кампания започва официално на 20 март 2026 г. Изборният ден е на 19 април.