Темпът на потребителските цени в страните от еврозоната се ускори до 1,9 на сто на годишна основа през февруари 2026 г. в сравнение с 1,7 на сто през първия месец от годината. Това сочат най-новите данни на Евростат за инфлацията в ЕС спрямо хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), публикувани днес на страницата на статистическата агенция.

В Европейския съюз инфлацията леко се повишава – до 2,1 на сто през февруари на годишна база, или с 0,1 процентни пункта над нивото от януари.

Годишната инфлация в България се забавя за пети пореден месец и през февруари спада до 2,1 на сто. През януари инфлацията у нас намаля до 2,3 на сто от 3,5 на сто през декември 2025 г.

В сравнение с януари т.г. инфлацията в България е отслабнала през февруари, като от 0,6 на сто е спаднала до 0,2 на сто.

Според публикуваните по-рано през седмицата данни на Националния статистически институт (НСИ) годишната инфлация у нас за февруари тази година спрямо същия месец на предходната година намалява до 3,3 на сто. Понижението спрямо преходния месец възлиза на 0,2 процентни пункта, тъй като годишната инфлация през първия месец на 2026 г. бе 3,5 на сто. Месечната инфлация през февруари възлиза на 0,4 на сто - малко над експресната предварителна оценка, която отчете 0,3 на сто, според индекса на потребителските цени (ИПЦ) на НСИ.

Сред страните от ЕС най-ниска годишна инфлация през миналия месец е отчетена в Дания (0,5 на сто), Кипър (0,9 на сто) и Чехия (1,0 на сто), а най-висока в Румъния (8,3 на сто), Словакия (4,0 на сто) и Хърватия (3,9 на сто).

В сравнение с януари 2026 г. годишната инфлация е спаднала в единадесет държави членки, останала е без промяна в четири и е нараснала в дванадесет.

През февруари 2026 г. увеличението на цените на услугите (+1,54 процентни пункта, пр.п.), храните, алкохолът и тютюнът (+0,48 пр.п.) и неенергийните промишлени стоки (+0,17 пр.п.) е допринесло за годишната инфлация в еврозоната, докато енергията е поевтиняла (-0,30 пр.п.).

Потребителските цени в ЕС през февруари в сравнение с предходния месец са се увеличили с 0,6 на сто, докато през януари спаднаха с 0,3 на сто.

В еврозоната, към която България се присъедини на 1 януари 2026 г., месечната инфлация е достигнала 0,6 на сто през февруари. Също с 0,6 на сто спаднаха цените във валутната зона през януари спрямо декември.

Без да бъдат калкулирани данните за България обаче, месечната инфлация в останалите 20 страни от еврозоната е била малко по-висока – 0,7 на сто.