С 12,33% избирателна активност приключиха частичните местни избори за кмет на столичния район "Средец", съобщи председателят на Общинска избирателна комисия – Столична Полина Витанова.

Право на глас имаха 28 009 души, по данни от предварителните избирателни списъци. Бяха разкрити общо 43 секции.

Кандидатите за кмет на района са шестима: Георги Недечев, издигнат от "Български съюз за директна демокрация", Иван Търпоманов, кандидат на партия "Свобода", Трайчо Трайков, издигнат от коалиция "Продължаваме Промяната - Демократична България", Кирил Нешев, кандидатът на "България Може", Пламена Заячка, издигната от "БСП - Обединена левица", Веселина Йорданова, кандидат на "Възраждане",

Със свое решение ОИК прекрати на 20 февруари предсрочно правомощията на Трайчо Трайков като кмет на район "Средец" заради избирането му за служебен министър на енергетиката. Решението е взето след подадено от Трайков заявление, в което той посочва, че е предложен за член на служебния кабинет и ще положи клетва пред Народното събрание.

На 26 февруари Столичният общински съвет избра Александър Петков за временно изпълняващ длъжността кмет на район „Средец“.