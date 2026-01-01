Най-малко шест души са загинали днес при сблъсък на два хеликоптера в небето над Рио де Жанейро в Бразилия, обявиха пожарните служби, цитирани от Франс прес.

"Хеликоптерите след това се разбиха на паркинга на автосалон, при което избухна пожар и бяха нанесени щети на близо 20 автомобила. Смъртта на най-малко шест души бе потвърдена. Всички те са се намирали на борда на двата летателни апарата", допълниха службите.

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Сблъсъкът се е случил в небето над квартала Рекрейо дос Бандейрантес.

Местни медии излъчиха кадри, на които се вижда как плътен дим се издига над автосалона, където по това време горят няколко автомобила.

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По статистически данни на Центъра за разследване и превенция на авиационни произшествия 153 инцидента с летателни апарати са били регистрирани в Бразилия през изминалата година, като при тях са загинали 62 души.