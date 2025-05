Два хеликоптера се сблъскаха в небето над Финландия, предаде NOVA, позовавайки се на съобщение от местната полиция.

Общо петима души са били на борда на двата вертолета, които са се разбили на земята след сблъсъка над Еура, Западна Финландия.

„Инцидентът е довел до няколко смъртни случая. Точният брой на жертвите и самоличността на пътниците все още се установяват“, съобщи полицията.

Какво знаем за катастрофата ?

Финландската полиция потвърди, че трима души са пътували в единия от хеликоптерите, а двама са били на борда на другия. Гражданските вертолети са излетели от естонската столица Талин и са се насочвали към летище Пийкаярви в западния град Кокемяки.

Според съобщения в медиите, те са превозвали естонски бизнесмени.

Полицията е отцепила района близо до инцидента, тъй като е в ход предварително разследване. Пътищата, водещи до летището в Еура, са затворени.

