И тази вечер вода в Плевен ще има само за два часа и половина - между 19:00 и 21:30 часа, съобщиха от "Водоснабдяване и канализация" (ВиК) ЕООД на сайта си. По същото време вода ще бъде пусната и за градовете Долна Митрополия и Тръстеник, и за селата Биволаре, Буковлък, Опанец, Победа и Ясен.

От дружеството добавиха, че по последни данни, постъпващите водни количества от магистрален водопровод „Черни Осъм“ към Плевенска област не са достатъчни, за да се спазят часовете на режимното водоснабдяване. Поради нисък дебит регионалните водоизточници „Долна Митрополия“, Биволаре“ и „Крушовица“ не могат да компенсират нужната вода. С цел да се натрупат водни количества за следващия ден, се налага водоснабдяването да бъде преустановено от 21:30 до 6:00 часа.

В сряда, 20 август, вода за потребителите от посочените населени места ще се подава от 6:00 до 9:00 часа.

Пускат водата в Плевен и още седем населени места за два часа и половина

От ВиК-Плевен уверяват, че правят всичко възможно да се акумулират водни количества и да се стабилизира водоснабдяването в Плевен и областта. В тази връзка се извършва пробен проучвателен сондаж за откриване на вода в зоната на помпена станция „Вит“. Следващите сондажи също ще се правят в близост до водопроводните съоръжения на ВиК-Плевен.

Като допълнителна мярка от днес по разпореждане на Община Плевен три пъти в седмицата ще се доставя бутилирана минерална вода за жителите на седемте села по Черноосъмския водопровод, които са на най-тежък воден режим. Мярката влиза в сила за Ралево, Ласкар, Николаево, Брестовец, Къшин, Бохот и Тодорово.

Съдействие ще оказват и от Министерството на отбраната, откъдето е разпоредено осигуряването на допълнителни водоноски за изброените населени места.

Вчера от ръководствата на Общината и ВиК представиха мерки срещу безводието, а в неделя плевенчани се събраха на протест.