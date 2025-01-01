Водоподаването за Плевен и още седем населени места в областта ще бъде възстановено за два часа и половина тази вечер, съобщиха от "Водоснабдяване и канализация" (ВиК) ЕООД.

От дружеството казаха още, че количествата питейна вода, които постъпват от магистрален водопровод „Черни Осъм“ към Плевенска област, продължават да са критично ниски.

Регионалните водоизточници - шахтовите кладенци „Долна Митрополия“, „Биволаре“ и „Крушовица“ не могат да компенсират нужната вода за спазване на часовете на режимното водоподаване. Те са изцяло зависими от метеорологичните условия и са с драстично намален дебит.

В тази връзка водоснабдяването за Плевен, Долна Митрополия, Тръстеник, Биволаре, Буковлък, Опанец, Победа и Ясен ще бъде възстановено от 19:00 до 21:30 часа.

С цел да се натрупат водни количества за следващия ден, се налага водоснабдяването да бъде преустановено от 21:30 до 6:00 часа. На 19 август вода за потребителите от посочените населени места ще се подава от 6:00 до 9:00 часа.

От ВиК увериха, че се прави всичко възможно да се акумулират водни количества за стабилизиране на водоподаването в Плевен и региона и се търсят алтернативи за нови водоизточници.

От дружеството започна проучвателни сондажни дейности за откриване на вода в зоната на помпена станция „Вит“.