Режимът на водата в Плевен и още седем населени места и днес започва в по-ранен час. Това съобщават от „Водоснабдяване и Канализация“ (ВиК) ЕООД в Плевен на своята официална страница в интернет.

От дружеството посочват, че от водоснабдителна група „Черни Осъм“ към Плевен и част от областта не постъпват никакви водни количества. Това оказва силно влияние на ситуацията с водоснабдяването. Драстично ниски са водните количества, необходими за осигуряване на водоснабдяването на Плевен, особено в ж.к. „Дружба“ и селища, за които „Черни Осъм“ е основен водоизточник, допълват от ВиК.

В тази връзка се налага за градовете Плевен, Долна Митрополия и Тръстеник и селата Биволаре, Буковлък, Опанец, Победа и Ясен водоподаването днес да бъде преустановено от 9:00 до 17:00 часа. За селата Бохот, Брестовец, Къшин, Ласкар, Николаево, Ралево и Тодорово са осигурени водоноски, тъй като там вода въобще не се подава.

ВиК-Плевен ще информира за всяка промяна във водоснабдяването на Плевен и областта, тъй като ситуацията е динамична и се променя постоянно.

И през вчерашния ден се наложи в по-ранен час да започне режимът на водоподаване в Плевен и посочените други седем населени места в областта. Днес в Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще се състои среща, на която министър Иван Иванов е поканил кметовете и областните управители на Плевен и Ловеч във връзка с безводието.