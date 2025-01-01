Въведена е специална организация за осигуряване на чиста вода в детските градини и центровете за социални услуги в Плевен заради водната криза в града.

От общината съобщиха, че ще засилят контрола за спазването на поставените от здравната инспекция изисквания, предава БНР .

"Общината е направила допитване до всички детски и социални заведения за проблеми, свързани с недостига на водата и въведения режим", каза зам.-кметът Елина Димитрова.

"В предходни такива ситуации всеки си научи урока и е една крачка напред в това как да осигури нормалното функциониране на институцията, за която отговаря.

В някои градини има хидрофорни системи, в други градини имат контейнери за вода, които те използват за санитарни нужди, и от друга страна, разбира се, минерална вода, която се осигурява за децата, или вода, която се пречиства през филтриращи кани.

Родителите на нашите деца трябва да са спокойни за това, че те са осигурени в съответствие със санитарно-хигиенните изисквания и тези на РЗИ".

От Общината очакват при нередности и сигналите на гражданите по проблема.