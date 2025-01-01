Мерки за преодоляване на кризата с водата в Плевен предприемат общинските власти на фона на продължаващия воден режим в Плевен, предава БНР.

Осигуряват чиста вода за детски градини и социални центрове в Плевен

Кметът д-р Валентин Христов обясни къде са насочени усилията на Общината за решаване на проблема с безводието:

"Внесен е допълнителен проект за реконструкция и рехабилитация с държавно финансиране на вътрешните водопроводи в град Плевен. На територията на град Плевен, съгласно вече подписани споразумения за държавно финансиране, ще бъдат подменени и водопроводите по ул. "Александър Стамболийски", ул. "Бяло море", ул. "Княз Борис Първи" и ул. "Патриарх Евтимий".

Ще бъде подменен и водопроводът по улица "Дойран". В бюджета на общината, приет на 14 май тази година, са заложени общински средства за дейности по ВиК на обща стойност е 850 хиляди лева. Парите са за реконструкция на ВиК инфраструктурата в града, както и за проектиране на сондажни кладенци за допълнително водоснабдяване в седем кметства в общината.

Въвеждат воден режим в Плевен

Надявам се в дългосрочен план държавата наистина да вземе решение и да се направи един язовир, защото дори и да имаме чисто нова водопреносна мрежа, ако няма какво да тече в нея, ние пак ще бъдем на режим", коментира кметът на Плевен.