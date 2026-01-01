Съединените щати могат да запазят контрола над Венецуела в продължение на няколко години, заяви американският президент Доналд Тръмп в интервю за в. „Ню Йорк таймс“.

„Само бъдещето ще покаже“ колко дълго Вашингтон възнамерява да запази контрола над Каракас, смята държавният глава. На въпроса дали ситуацията ще продължи три месеца, шест месеца, една година или повече, Тръмп отговори: „Бих казал много по-дълго“.

„Ще възстановим страната по много рентабилен начин. Ще използваме петрол и ще внасяме петрол. Ще понижим цените на петрола и ще дадем пари на Венецуела, която отчаяно се нуждае от тях“, обясни той.

Изказването на американския президент дойде няколко часа след като представители на администрацията заявиха, че САЩ планират да поемат контрола върху продажбата на венецуелски петрол за неопределен период от време, уточни вестникът.

Съединените щати възнамеряват да „диктуват“ до второ нареждане решенията на властите във Венецуела, като запазват контрол над търговията с венецуелски петрол за неопределен период, съобщи на 7 януари администрацията на Тръмп.

Още на 6 януари американският държавен глава увери, че Венецуела ще предаде на САЩ „между 30 и 50 милиона барела петрол“, добавяйки: „Този петрол ще бъде продаден на пазарни цени, а парите ще бъдат контролирани от мен“.

Каракас разполага с най-големите доказани запаси в света - над 303 милиарда барела, според Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК).