Венецуела ще прехвърли 30 до 50 милиона барела петрол на САЩ, съобщи вчера американският президент Доналд Тръмп след свалянето от власт на венецуелския лидер Николас Мадуро, който през уикенда бе изведен от страната от американските сили, предаде Ройтерс.

"Този петрол ще бъде продаден на пазарна цена, а парите ще бъдат контролирани от мен, като президент на САЩ, за да гарантирам, че ще бъдат използвани в полза на народа на Венецуела и Съединените щати!", написа Тръмп в публикация в социалната си платформа "Трут Соушъл".

"Помолих министъра на енергетиката Крис Райт да изпълни този план незабавно. Петролът ще бъде превозен с танкери и докаран директно до доковете за разтоварване в САЩ", добави Тръмп, цитиран от ДПА.

Агенцията отбелязва, че един барел петрол съдържа 159 литра.

Цените на петрола се понижават днес, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Венецуела ще достави на Съединените щати между 30 и 50 милиона барела петрол, който досега е бил обект на санкции, предаде Ройтерс.

Американският лек суров петрол поевтинява със 73 цента, или 1,28 на сто, до 56,40 долара за барел към 08:20 ч. българско време. Фючърсите на европейския сорт „Брент“ се понижават с 55 цента, или 0.91 на сто, до 60,15 долара за барел.

И двата водещи сорта поевтиняха с над 1 долар и през предходната търговска сесия, тъй като пазарът балансира между очакванията за изобилно глобално предлагане през тази година и несигурността около производството на петрол във Венецуела след задържането на държавния глава Николас Мадуро от САЩ.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американската администрация може да предостави субсидии на петролните компании, които се включат във възстановяването на енергийната инфраструктура на Венецуела. В интервю за телевизия „Ен Би Си Нюз“ (NBC News) той посочи, че подобен проект би могъл да бъде реализиран за по-малко от 18 месеца.

По думите на Тръмп Съединените щати разполагат с капацитет да действат и по-бързо, но това ще изисква значителни финансови ресурси. „Трябва да се похарчат огромни суми пари и петролните компании ще ги похарчат, а след това ще бъдат компенсирани от нас или чрез приходи“, заяви американският президент, цитиран от телевизионния канал.

Венецуела притежава най-големите доказани запаси от суров петрол в света, но добивът в страната рязко намаля през последните години. Основните причини са американските санкции, продължителната икономическа изолация, амортизираната инфраструктура в сектора, както и национализирането на компании от социалистическите правителства. В резултат на това петролният сектор, който е ключов за икономиката на страната, в момента допринася с под 1 процент от световното предлагане.

След военните действия във Венецуела и залавянето на държавния глава Николас Мадуро Тръмп вече заяви, че американски компании ще се заемат с възстановяването на петролната индустрия.

По-рано той предизвика силен отзвук и с изказване, че САЩ временно ще управляват страната. По-късно държавният секретар Марко Рубио смекчи тези твърдения, като заяви, че целта е постигане на политически промени чрез вече наложената петролна блокада.

В интервюто си за „Ен Би Си Нюз“ Тръмп посочи, че освен от Рубио действията на САЩ във Венецуела ще бъдат координирани от вицепрезидента Джей Ди Ванс, министъра на отбраната Пийт Хегсет и заместник-началника на кабинета Стивън Милър. Президентът подчерта, че крайната отговорност за решенията остава негова.