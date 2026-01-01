През първите три работни дни на януари 2026 г. са предоставени над 8400 безплатни е-винетки на хора с увреждания, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“. Общият брой на безплатните винетки, предоставени през 2025 г., е 244 916. Те са за над 22,3 млн. лв. и са за сметка на бюджета на АПИ.

В първите три месеца на 2026 г. изтича валидността на 116 263 електронни винетки, отпуснати чрез Агенцията за социално подпомагане на хора с намалена работоспособност. Най-много безплатни винетки изтичат през януари – 62 682 бр. През февруари – 29 491 бр., а през март 24 090 бр. Проверка за срока на валидност на е-винетките може да бъде направена на интернет страницата - www.bgtoll.bg. Директният линк за проверка е https://check.bgtoll.bg.

Шефът на Тол управлението: Купуват винетките от нас и ги препродават на по-висока цена

Право на безплатна е-винетка имат лица с 50 на сто и над 50 на сто намалена работоспособност, както и семействата, които отглеждат деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст или до завършване на средно образование, но не по-големи от 20-годишна възраст. Съгласно Закона за пътищата правото е за един автомобил с обем на двигателя до 2000 куб. см и мощност до 160 к.с. или за електрически автомобили с мощност на мотора до 117,64 kW (160 к.с.).

Препоръчително е заявленията за подновяването на безплатните винетки да бъдат подавани, когато наближи крайната дата на валидността им. Те се подават в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес – лично, с писмо или по електронен път с електронен подпис. Социалните служби обработват документите в 7-дневен срок. Агенцията за социално подпомагане изпраща всекидневно обработените заявки на Агенция „Пътна инфраструктура“, която издава е-винетката в рамките на следващия работен ден.

Внимание, шофьори: Продават винетки на завишени цени онлайн

При прехвърляне на собствеността, безплатната е-винетка не следва автомобила. В тези случаи правоимащият трябва в срок до три работни дни да уведоми АПИ, за да може да получи нова безплатна винетка от АСП. Под прехвърляне на собственост се има предвид покупко-продажба на пътно превозно средство или бракуване на автомобил и прехвърляне на лицензирана фирма за разкомплектоване с договор. Когато автомобилът е бракуван и е оставен за съхранение в частен имот, лицето няма право да му бъде издадена нова безплатна електронна винетка до изтичането на първоначалната валидност.

При затруднения и нужда от консултация желаещите да им бъде издадена безплатна е-винетка чрез Агенцията за социално подпомагане могат да се свържат с Центъра за обслужване на клиенти на Националното тол управление на тел.: 0700 10 876 или в писмен вид на e-mail: info@bgtoll.bg.