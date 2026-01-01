Мъж и жена, осъдени от ислямски трибунал за извънбрачни сексуални отношения в консервативната провинция Ачех в Западна Индонезия, изтърпяха наказанието с по 140 удара с бич, предаде Франс прес.
Мъжът и жената, чиято възраст не се уточнява, получиха по 140 удара с бич всеки, от които 100 за извънбрачен секс и 40 за консумация на алкохол, уточни пред АФП Мухамад Ризал - началникът на полицията в Ачех – единствената индонезийска провинция, въвела шериата.
Sharia police caned a couple 140 times each in Indonesia’s Aceh province on Thursday for having sex outside marriage and drinking alcohol, likely one of the severest such punishments since the deeply conservative region… pic.twitter.com/AhC0VYtOBn
Жената припадна по време на наказанието и бе откарана с линейка.
Ζευγάρι στην Ινδονησία υποβλήθηκε σε δημόσια μαστίγωση με 140 χτυπήματα για εξωγαμιαίες σχέσεις #protothema https://t.co/DmB9hcRc2D pic.twitter.com/dF63rkIimI— Protothema.gr (@protothema) January 29, 2026
Това е една от най-тежките присъди след влизането в сила на ислямския закон в провинцията през 2001 г.
Четирима други души също бяха публично бичувани днес, включително полицай и партньорката му, които бяха осъдени за прекалена близост без да имат брак. Те получиха по 23 удара с бич.
Индонезия забрани извънбрачните сексуални отношения в последния си наказателен кодекс през 2022 г., който влезе в сила в целия архипелаг през 2026 г.