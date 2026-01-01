Във флотилията на румънските железници ще влязат влакове от ново поколение, задвижвани с водород, предаде segabg.com. Процедурата за закупуване на 12 машини вече е в решителен етап. Финaнcиpaнeтo e ocигypeнo пo линия нa Mexaнизмa зa ycтoйчивocт.

Очаква се първият водороден влак да тръгне до средата на 2028 г. по направлението Букурещ Север - летище Анри Коанда, обяви пред медиите Клаудиу Мурешан, президент на Агенцията за железопътна реформа.

Прогнозната стойност на обществената поръчка 1,5 - 2,46 милиарда леи (над 46 млн. евро).

Водородните влакове развиват скорост до 140 км/ч. С едно зареждане могат да изминат над 1000 километра. Те имат ред предимства: освен че са с нулеви емисии на CO2, са отлично решение за жп участъци, които не са електрифицирани. Освен това са много тихи, почти безшумни. Основен минус са високите разходи, породени от нуждата за мрежа за зареждане. Осигуряването на водорода за горивните клетки също е предизвикателство.

През септември 2022 г. в Германия първият в света влак, задвижван с водород - Сoradia iLint, произведен от Alstom, пропътува 1175 км без междинно зареждане от Бремерфьорде през Бургхаузен, близо до германско-австрийската граница, до гара Мюнхен. Водородни влакове вече се движат и в Швеция, а тази година ще се появят и по жп линии в Италия и Франция.

Първите румънски вoдopoдни влaĸове ще возят пътници по четири маршрута: