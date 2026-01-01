Районен съд Дупница наложи затвор за срок от 7 месеца, което следва да бъде изтърпяно при първоначален „строг“ режим, на подсъдим, който се призна за виновен в измама, извършена в условията на опасен рецидив. Съдът одобри споразумението постигнато между прокуратурата и защитата.

Подсъдимият се признава за виновен в това, че от 08.10.2022 год. до 05.11.2022 год. в село Борован, обл. Враца и в град Дупница, в близост до ПП Е-79, при условията на продължавано престъпление, с цел да набави за себе си имотна облага е заблудил две лица и с това им е причинил имотна вреда в общ размер на 2 556 лева, като деянието е извършил при условията на опасен рецидив.

Осъжданият 49-годишен мъж е заблудил в двама мъже, че ще им достави автомобил и с това им е причинил имотна вреда в размер на 1500 лева и 560 евро. Имуществените вреди от престъплението са възстановени.

Той е изтърпял наказание „лишаване от свобода“ за срок от 1 година и 2 месеца, наложено по дело на РС Кюстендил през 2020 г., с което е признат за виновен в обсебване на две коли.