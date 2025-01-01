Софийската районна прокуратура обвини и задържа 36-годишен мъж, измамил жена, че ще й съдейства за отпускане на кредит, съобщиха от обвинението.

Събраните до момента доказателства сочат, че за времето от 24 до 27 февруари 2025 г. на територията на област Плевен и град София обвиняемият Х.Д., с цел да набави за себе си имотна облага, е възбудил и поддържал заблуждение у В.А., че ще ѝ съдейства за кредит. Той й казал, че ще ѝ бъде отпуснат кредит в размер на 15 000 лв. За целта тя трябвало да заплати сумата от 2772 лв.

По случая е образувано досъдебно производство, предвиденото наказание, за което е „лишаване от свобода“ до осем години. Мъжът е осъждан, но е реабилитиран.

С постановление на наблюдаващ прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа.

Предстои прокурор да внесе искане в Софийски районен съд за вземане на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“.