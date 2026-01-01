/ iStock

Главна дирекция „Национална полиция“ ще осъществява засилен контрол по пътищата в страната в следващите дни, съобщиха от МВР.

Специализираната операция на „Пътна полиция“ при ГДНП е част от предприетите мерки по основния приоритет на Министерството на вътрешните работи - ограничаване на пътнотранспортния травматизъм. Тя се провежда съвместно със служители на областните дирекции на МВР.

Максимален брой служители с полицейски правомощия ще бъдат ангажирани за непосредственото изпълнение на дейности по контрол на пътното движение чрез видимо присъствие. В контрола извън населените места ще бъдат  включени и служители на ГДЖСОБТ и звената „Териториално обслужване“ и „Патрулно-постова дейност“ по места.

Полицаите ще следят за:

  • Неправилни маневри;
  • Отнемане на предимство;
  • Неспазване на пътни знаци и маркировка;
  • Нарушения на въведените ограничения в контролираните участъци;
  • Агресивно поведение на пътя;
  • Движение на МПС в участъци със забрана;
  • Неизползване на колани, каски и детски обезопасителни системи;
  • Превишена скорост – с всички налични автоматизирани технически средства;
  • Шофиране след употреба на алкохол и/или наркотични вещества.

Засилен ще е контролът и върху товарния трафик.

