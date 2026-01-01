Главна дирекция „Национална полиция“ ще осъществява засилен контрол по пътищата в страната в следващите дни, съобщиха от МВР.

Специализираната операция на „Пътна полиция“ при ГДНП е част от предприетите мерки по основния приоритет на Министерството на вътрешните работи - ограничаване на пътнотранспортния травматизъм. Тя се провежда съвместно със служители на областните дирекции на МВР.

Максимален брой служители с полицейски правомощия ще бъдат ангажирани за непосредственото изпълнение на дейности по контрол на пътното движение чрез видимо присъствие. В контрола извън населените места ще бъдат включени и служители на ГДЖСОБТ и звената „Териториално обслужване“ и „Патрулно-постова дейност“ по места.

Полицаите ще следят за:

Неправилни маневри;

Отнемане на предимство;

Неспазване на пътни знаци и маркировка;

Нарушения на въведените ограничения в контролираните участъци;

Агресивно поведение на пътя;

Движение на МПС в участъци със забрана;

Неизползване на колани, каски и детски обезопасителни системи;

Превишена скорост – с всички налични автоматизирани технически средства;

Шофиране след употреба на алкохол и/или наркотични вещества.

Засилен ще е контролът и върху товарния трафик.