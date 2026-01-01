Серия от тежки катастрофи беляза пътя Телиш–Долни Дъбник като „отсечката на смъртта“. Институтът по пътна безопасност излезе със становище след последния инцидент, при който загина бившият кмет на Червен бряг д-р Цветан Костадинов, който също така е лекар, анестезиолог и пътувал за работа към плевенска болница.

Припомняме, че катастрофата стана на главния път I-3 край село Телиш на заледен участък, при който 46-годишен водач на тежкотоварен автомобил с влекач е изгубил контрол над управлението.

Шофьорът от катастрофата край Телиш – с 16 акта, 8 фиша и отнемана книжка

Публикуваме становището на Института за пътна безопасност без редакторска намеса:

АПИ не си научи урока. Пътят Телиш – Долни Дъбник, известен през последните години като „отсечката на смъртта“, продължава да бъде пример за системен провал. Основната причина за повтарящите се тежки инциденти са „грешките на шофьорите“, предизвикани от лошото отводняване и липсата на адекватен дренаж. Този сериозен дефицит на безопасност създава условия при всеки дъжд да се получава аквапланинг при положителни температури или да се образува черен лед при отрицателни.



Налице е тежък организационен проблем в управлението на ресурсите (в размер на милиарди евро) от страна на Управителния съвет на АПИ.



В събота се организира протест, но остава неясно срещу какво и срещу кого точно ще бъде насочен. За пореден път организаторите насочват общественото недоволство срещу шофьорите — тоест срещу нас самите. Припомняме, че за една нощ същите тези организатори престанаха да настояват за оставката на шефа на АПИ. Днес виждаме повторение на същия сценарий.



След всяка трагедия се появява поредният „експерт“, който започва да обяснява какво трябва да се промени в закона, коя експертиза е вярна и кой е виновен.



Надеждата остава в това измъчените хора да се събудят и да проумеят: проблемът е единствено в доставчика на транспортната система. Той създава правилата и той ги контролира. Потребителите — тоест ние — сме длъжни да ги спазваме. Но когато това не се случва поради лошо възприятие, недостатъчно обучение, умисъл или други причини, доставчикът на транспортната система е длъжен да предприеме адекватни последващи действия.



Точно тук е провалът. Последващите действия са грешни. Грешки, които струват човешки животи. Затова най-естественото и справедливо решение е да се търси отговорност от ръководителя — в случая от шефа на АПИ.